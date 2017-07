Donald Trump cambia idea: via libera a nuove sanzioni per la Russia

WASHINGTON – La Casa Bianca cambia idea e indica il suo sostegno ad un irrigidimento delle sanzioni verso la Russia, come previsto da un disegno di legge su cui è stato raggiunto un accordo bipartisan. Lo conferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders.

Parlando alla Abc News, Sanders ha precisato che gli aggiustamenti apportati al testo hanno fatto sì che il presidente Donald Trump superasse le sue perplessità.

Sabato i leader repubblicani e democratici al Congresso avevano reso noto di aver raggiunto un accordo su un pacchetto di nuove sanzioni verso Mosca da adottare come punizione per le presunte interferenze nelle elezioni americane del 2016 e per le sue aggressioni militari in Ucraina e Siria, con il rischio di innescare uno showdown con l’amministrazione Trump determinata alla cautela.

Decisione tra l’altro particolarmente rischiosa per il presidente in un momento di particolare pressione dovuta agli sviluppi sul Russiagate. Per questo l’apertura espressa dalla portavoce della Casa Bianca costituisce un rapido e inatteso cambiamento di scenario.

“L’amministrazione è d’accordo con l’essere duri verso la Russia, particolarmente nell’adozione di sanzioni – ha detto Sarah Huckabee Sunders – il testo originario era scritto male, ma siamo stati capaci di lavorare con Camera e Senato per apportare i cambiamenti necessari”.