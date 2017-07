WASHINGTON – Niente transgender nelle forze armate degli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump su Twitter ha annunciato che i trans non potranno servire l’esercito americano perché comportano troppi costi e disagi per il Dipartimento della difesa. Una decisione che va in direzione opposta rispetto all’apertura di Barack Obama.

Il presidente Trump sceglie Twitter per annunciare il dietrofront sull’accesso dei trans delle forze armate e dichiara in diversi cinguettii: