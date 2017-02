Donald Trump fa ricorso sul blocco: “Vinceremo”. La Corte d’Appello lo rigetta

SAN FRANCISCO – Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto ricorso alla Corte d’Appello contro la decisione del giudice federale di bloccare il decreto anti-immigrazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti annunciando il ricorso commentava sicuro: “Vinceremo per la sicurezza del Paese”. Ma la Corte d’Appello, che avrebbe potuto cancellare la decisione del giudice, si è espressa contro il dipartimento di Giustizia e la sospensione del blocco rimane.

Dopo la decisione del giudice di Seattle, James Robart, di bloccare il bando di ingresso negli Stati Uniti per persone provenienti da 7 Paesi a maggioranza musulmana ordinato da Trump, il dipartimento di Giustizia Usa ha presentato un ricorso urgente. La Corte d’Appello però ha respinto il ricorso, confermando di fatto la decisione di Robart.

Eppure Trump annunciando la presentazione del ricorso si era detto sicuro di ottenere il via libera e vedere il suo bando ritornare in vigore:

“Vinceremo. Per la sicurezza del nostro Paese, vinceremo”.

Queste le parole la sera del 4 febbraio del presidente, appena giunto al gala annuale della Croce Rossa insieme con la first lady Melania, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Parole che non sono state di buon auspicio per la decisione della Corte d’Appello.

Il divieto era entrato in vigore dopo la firma di Donald Trump il 27 gennaio scorso. Il ricorso del governo Usa era mirato a reintrodurre il provvedimento, che vietava l’ingresso nel Paese ai rifugiati e ai cittadini provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana (Iran, Siria, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen e Libia).