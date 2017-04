Donald Trump furioso con Amanda Knox: ha votato per Hillary Clinton. “Irrispettosa”

NEW YORK – Donald Trump è furioso con Amanda Knox, la giovane americana accusata e poi assolta per insieme a Raffaele Sollecito per l’omicidio di Meredith Kercher. A rivelarlo al New York Times è stato George Guido Lombardi, vicino di casa del presidente Usa a New York e a Mar-a-Lago. Il consigliere del tycoon che si considera un “ponte” tra Casa Bianca e le destre anche estreme in Europa, ha rivelato al Nyt che Trump è stato uno dei più grandi sostenitori della Knox mentre era sotto processo a Perugia. Aveva inoltre chiesto allo stesso Lombardi di interessarsi al caso Kercher durante un viaggio in Italia.

Ora però il presidente Usa è “molto arrabbiato” per l’ingratitudine di Amanda. Motivo? La ex studentessa ha votato per Hillary Clinton. Durante il processo per l’omicidio di Meredith Kercher, Trump aveva twittato ben due volte in suo favore. Nel 2011, poco prima del verdetto di assoluzione, aveva invitato addirittura al “boicottaggio dell’Italia” se Amanda Knox non fosse stata liberata perché “totalmente innocente”.

Ma alle ultime elezioni Amanda gli ha voltato le spalle, preferendo Hillary Clinton e le sue posizioni democratiche rispetto a temi come l’aborto. Trump ha giudicato la ragazza come irrispettosa.