Donald Trump in Polonia attacca la Russia. “Aggressiva e destabilizzante. Sapremo risponderle”

VARSAVIA – Il presidente americano Donald Trump a Varsavia, accolto come una rockstar, attacca la Russia: “Ha un comportamento aggressivo e destabilizzante, noi sapremo risponderle”. Un messaggio chiarissimo che arriva proprio dalla Polonia, Paese Ue e Nato con una guida nazionalconservatrice con cui la Russia ha sempre avuto rapporti difficili.

L’attacco di Trump è a tutto campo: per la guerra in Ucraina occidentale e per l’influenza sulle elezioni americane. E’ la prima volta che il presidente Usa lo ammette: “La Russia, come altri Paesi, si è probabilmente immischiata nelle nostre elezioni”. E da Mosca arriva la replica: “Siamo in disaccordo con un simile approccio”, fa sapere il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aggiungendo che ulteriori chiarimenti li potranno dare gli stessi Trump e Vladimir Putin durante l’incontro di venerdì al G20 di Amburgo. “Saranno in grado di scambiare personalmente i loro pensieri sui temi più attuali e, cosa più importante, questa sarà un’opportunità per conoscere e capire il vero approccio reciproco delle relazioni bilaterali, non quello trasmesso da mass media”.

Il presidente americano torna anche ad attaccare la Corea del Nord, che continua a lanciare missili possibili vettori di armi atomiche: “Pyongyang deve sapere che affronterà gravi conseguenze”.

Elogi, invece, per Varsavia, anche sulla questione del sostegno alla Nato: “La Polonia è uno dei pochi paesi che rispetta gli impegni Nato di spesa militare, un alleato vitale contro l’Isis, e una nazione che mostra come la difesa dell’Occidente sia questione di volontà. Gli Stati Uniti lavorano insieme ai loro alleati per opporsi ai comportamenti destabilizzanti della Russia”, ribadisce Trump. L’idillio con Mosca è del tutto archiviato.