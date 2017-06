Donald Trump: “Non assumerei mai poveri per incarichi di prestigio”. Americani d’accordo

WASHINGTON – Donald Trump, nel corso di un incontro nell’Iowa, ha affermato di non volere che a ricoprire un incarico economico di prestigio, sia “una persona povera“. Trump ha spiegato che i suoi ricchi incaricati, come il segretario del commercio Wilbur Ross (valore: 2,5 miliardi di dollari), “per quanto riguarda gli affari hanno delle menti brillanti”. “Questo è ciò di cui abbiamo bisogno”, ha detto durante l’incontro. “Voglio bene a tutti, che siano ricchi o poveri. Ma non desidero che a occupare determinate posizioni sia una persona povera. Suona sensato?” ha proseguito Trump. Per molti americani, la risposta, fondamentalmente, è si.

Il presidente “avrebbe dovuto formulare meglio il suo discorso”, dice Michael Washington, 42enne di Brooklyn che lavora per una società di comunicazioni. Spiega di non aver gradito il messaggio per cui le persone povere siano implicitamente stupide. Ma ha aggiunto: “Ha senso assumere una persona ricca perché è più portata per gli affari. Su questo sono d’accordo”.

L’atteggiamento americano rispetto ai meno abbienti ha mostrato segni di miglioramento; secondo una ricerca condotta nel 2016 dal Los Angeles Times, dalla metà degli anni ’80, circa due terzi degli americani pensano che i poveri siano grandi lavoratori. Quasi il 55% degli americani crede che poveri e non poveri abbiano qualità lavorative “praticamente uguali”. Il presidente Trump ritiene che successo e talento, misurati in dollari, abbiano una lunga tradizione americana, specie tra i conservatori, scrive BBC News. “La verità, è che gli americani concordano con tutto questo” spiega la storica Nancy Isenberg, professoressa alla Louisiana University. “Parliamo di uguaglianza, ma siamo d’accordo sulle classi gerarchiche” ha osservato.

Nonostante l’evidente decadimento della mobilità sociale, la convinzione che la ricchezza sia un segno di merito è un credo molto forte negli Stati Uniti. In un sondaggio condotto dal Pew Research Center nel 2014, circa il 57% degli americani è in disaccordo con l’idea che il successo sia determinato da fattori esterni. La percentuale è più elevata rispetto ai 44 Paesi inclusi nella ricerca. Nello stesso sondaggio, circa tre quarti degli americani ha ammesso l’importanza di lavorare sodo per andare avanti nella vita.

Susana Navas, 64 anni, residente nel Bronx e supervisore finanziario, spiega quali rischi potrebbero nascere dall’esclusione di determinate categorie da alcuni ruoli di spicco. “I mega-ricchi non conoscono l’economia del popolo. Sanno solo cosa significhi essere ricchi”. Alcuni studi suggeriscono come le persone ricche prestino meno attenzione al prossimo e abbiano meno empatia.

Come suggerisce la Idenberg, quanto le proposte del presidente, che includono tagli alle tasse per i più ricchi e una riduzione dell’assistenza sanitaria per i poveri, spieghino meglio, rispetto al discorso tenuto nell’Iowa, l’atteggiamento che ha Trump verso la povertà.”Rispetto al recente commento nell’Iowa, la decisione sull’assistenza sanitaria la dice più lunga su quanto ignori i poveri”, ha concluso.