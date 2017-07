WASHINGTON – Anthony Scaramucci, il neo direttore della comunicazione della Casa Bianca, è stato silurato dal presidente Donald Trump dopo appena 10 giorni dalla sua nomina. Se l’incarico a Scaramucci aveva portato alle dimissioni del portavoce Sean Spicer. Dietro alla scelta di Trump ci sarebbe l’arrivo di John Kelly come Chief of Staff, ma la Casa Bianca sottolinea che è servita per dare la possibilità all’ultimo arrivato di costruire la sua squadra.

A dare la notizia è il New York Times, che ricorda come il presidente Trump non sia nuovo al repentino cambiamento di idea sugli incarichi della Casa Bianca. Sembra che stavolta il siluramento di Scaramucci sia stato colpa del generale a riposo John Kelly, che dopo aver prestato il giuramento come nuovo capo di gabinetto, scrive Politico, abbia chiesto la caduta della testa del direttore della comunicazione. Questo dopo che Scaramucci aveva detto nei giorni scorsi di rispondere direttamente al presidente. Non è chiaro al momento se Scaramucci rimarrà alla Casa Bianca in un altro ruolo.

In serata il comunicato ufficiale è arrivato anche dalla Casa Bianca, che ha spiegato la scelta di questa operazione: