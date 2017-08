ROMA – Nuovo tweet aggressivo di Donald Trump contro la Cnn, poi cancellato ma non abbastanza presto per non essere notato. Nel tweet si vede il cartoon di un treno che travolge una persona con il logo della Cnn al posto della faccia, con il titolo “le fake news non possono fermare il treno Trump”.

Fonti della Casa Bianca hanno spiegato alla Nbc che l’immagine del treno è stata “postata inavvertitamente” e quando “si è saputo è stata immediatamente cancellata”. Secondo la Bbc, Trump avrebbe condiviso accidentalmente anche il tweet di qualcuno che lo aveva definito ‘fascista’.

Proprio nei giorni delle polemiche per l’assalto dei suprematisti bianchi a Charlottesville, costato la vita ad una ragazza investita da un’auto, che non ha ricevuto l’immediata condanna di Trump. Anche in questa occasione, il presidente Usa si è scagliato contro la Cnn accusandola di diffondere ‘fake news’.