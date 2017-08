Elezioni in Kenya, Uhuru Kenyatta vince. Raila Odinga: “Brogli”. Scontri nel Paese

NAIROBI – Il prossimo presidente del Kenya sarà di nuovo Uhuru Kenyatta, 55 anni, che ha battuto ancora una volta lo sfidante Raila Odinga, 72 anni. E nel Paese scoppiano le proteste.

Odinga ha denunciato che la banca dati della commissione elettorale è stata infiltrata da hackers che hanno manipolato i risultati del voto e ha parlato di “attacco alla democrazia”. Una dichiarazione che ha scatenato le prime proteste dei suoi sostenitori.

Nel sud gli agenti hanno aperto il fuoco contro i manifestanti uccidendo una persona. Sempre a causa di incidenti le linee ferroviarie kenyane hanno sospeso i treni sulla nuova tratta Mombasa-Nairobi, fiore all’occhiello della presidenza Kenyatta che ha puntato molto, in termini di visibilità della ripresa economica del Paese, sulla realizzazione del collegamento tra la città portuale sull’Oceano Indiano e la capitale.

Nella contea di Lamu, non lontano dal confine con la Somalia, è esploso un ordigno artigianale posizionato lungo una strada utilizzata da funzionari elettorali per portare al centro di conteggio le urne con le schede. La bomba, ha spiegato il capo della locale task force di sicurezza Joseph Kanyiri, è scoppiata al passaggio di una iena. Nessuna vittima, ma l’allarme è alto in un’area dove c’è il coprifuoco dall’alba al tramonto a causa degli attacchi del gruppo estremista islamico Shabaab basato nella vicina Somalia che aveva minacciato attentati in occasione delle elezioni.

Intanto nel tentativo di arginare le proteste la commissione elettorale ha promesso di investigare sulle accuse di brogli e sulle denunce di hackeraggio e ha precisato con un ‘Fake news Alert’ su Twitter che non saranno diffusi i risultati definitivi entro questa sera.