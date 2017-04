George Bush padre ricoverato a Houston per ricaduta di polmonite

HOUSTON – L’ex presidente americano George H.W. Bush è stato ricoverato a Houston per una ricaduta nel caso di polmonite patito a inizio anno. Bush padre è stato ricoverato al Methodist Hospital lo scorso venerdì 14 aprile ed è sotto osservazione per una tosse persistente, ma i medici – riferisce il portavoce dell’ex presidente – assicurano si tratti di un caso leggero e di averlo “risolto”. “E’ di ottimo umore, resterà sotto controllo finché non avrà ripreso le forze”, ha detto il suo portavoce.

Bush è il padre dell’ex presidente George W. Bush e dell’ex governatore della Florida, Jeb Bush, ex candidato alla nomina presidenziale repubblicana. Repubblicano, è stato vicepresidente durante i due mandati alla Casa Bianca di Ronald Reagan prima di essere eletto presidente nel 1988 per quattro anni. Negli ultimi anni si trova sulla sedia a rotelle ed è stato ricoverato due volte dal 2014: una volta per sette settimane per una polmonite e per difficoltà respiratorie.