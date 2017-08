WASHINGTON – Non solo Ivanka e Melania: nell’entourage di Donald Trump c’è un’altra donna. Si chiama Hope Hicks, ha 28 anni, e come la figlia prediletta e la terza moglie del presidente americano ha un passato da modella.

Hope, in realtà, non è completamente nuova per la famiglia Trump: in passato ha lavorato per l’azienda di abiti di Ivanka e poi è stata addetta stampa durante la campagna elettorale di Donald Trump.

Ma è di questi giorni la notizia che sarà lei a prendere il posto di direttore della comunicazione del presidente americano, lasciato vacante dopo la cacciata di Anthony Scaramucci dopo soli 10 giorni dalla nomina.

Anche la nomina della giovane ex giocatrice di lacrosse è a tempo determinato, dal momento che si tratta, spiegano dalla Casa Bianca, di un incarico ad interim. L’addetta alle pubbliche relazioni, infatti, non si trasferirà nemmeno nell’ufficio del direttore della comunicazione ma rimarrà in quello attuale, accanto allo Studio Ovale.

Si tratterebbe soprattutto di un modo, spiega la Cnn, con cui il nuovo capo dello staff, John Kelly, cerca di dare a Hicks un incarico più determinato all’interno della Casa Bianca. Aveva infatti suscitato polemiche la nomina della giovane ex modella, senza alcuna esperienza politica, a consigliere della Casa Bianca.

Lei, in ogni caso, non sembra preoccuparsene. Da chi è vicino a Trump viene descritta come una “intoccabile”, un punto fermo nell’entourage del presidente Usa.

(Foto Ansa)