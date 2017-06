ROMA – Kim Jong-Un, il leader supremo nordcoreano, teme un blitz di americani e sudcoreani per togliergli la vita. Nonostante nelle dichiarazioni pubbliche continui a mostrarsi spavaldo, il leader di Pyongyang si dimostrerebbe sempre più paranoico, adottando ogni giorno nuove strategie per garantire la propria sicurezza.

Un reportage di Guio Olimpio e Guido Santevecchi per il Corriere della Sera, racconta di come Kim abbia ormai limitato i suoi spostamenti all’aperto alle ore prima del sorgere del sole e di come cambi spesso auto con quella dei suoi sottoposti, per evitare di essere riconoscibile nei viaggi. Le sue apparizioni in pubblico nei primi sei mesi dell’anno sono il 32 per cento in meno del 2016 e una fitta rete di spie è stata mobilitata per intercettare eventuali progetti di attentati.

A far tremare il leader nordcoreano, in particolare, una presunta operazione preparata da Usa e Sud Corea per “d********e” la guida del regime in caso di guerra. Il particolare più inquietante sarebbe la presenza sulla portaerei Uss Carl Vinson del Team 6 dei Navy Seal: le teste di cuoio che sei anni or sono uccisero Osama Bin Laden nel compound in cui era nascosto in Pakistan e che ora incrociano davanti alla penisola di Corea.