LONDRA – La regina Elisabetta lascerà il trono entro il 2021. La data della successione – preannunciata dal “Mail on Sunday” è stata confermata da attendibili fonti di Buckingham Palace. Secondo le informazioni trapelate, Elisabetta conta di rimanere sul trono sino a 95 anni.

A quel punto, per svicolare dagli obblighi della corona, dovrebbe invocare la Regency Act, una legge risalente al 1728 che garantisce al regnante la possibilità di farsi da parte in caso di malattia o altre incombenze, nominando un sostituto, il principe Carlo, che però non riceverà però il titolo di re.