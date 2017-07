ROMA – Pakistan: premier Nawaz Sharif rimosso da Corte suprema per corruzione (era nei Panama Papers). La Corte suprema pachistana ha rimosso dal suo incarico il premier Nawaz Sharif perché accusato di corruzione. Non è la prima volta che un tribunale ha ordinato la rimozione di un premier eletto. Cinque anni fa era successo all’allora primo ministro Yusuf Raza Gilani per un caso di oltraggio alla giustizia.

Sharif e i suoi figli sono invece accusati di possedere una serie di compagnie offshore, come è emerso un anno fa dai cosiddetti Panama Papers.

Nawaz Sharif, al suo terzo mandato da primo ministro, avrebbe dovuto rimanere in carica circa un altro anno. Il suo partito, la Lega Musulmana del Pakistan, dovrà ora scegliere un primo ministro ad interim che lo sostituisca fino alle elezioni programmate nel 2018.