Referendum Turchia, Erdogan assapora larga vittoria. Arresti e spari ai seggi

ANKARA – Mentre le Chiese di tutto il mondo celebrano la Pasqua, il popolo turco si è recato alle urne per il referendum costituzionale sul presidenzialismo, voluto da Recep Tayyip Erdogan. Con il 90,50% delle schede

scrutinate il sì continua a calare ma resta in vantaggio. Secondo i dati diffusi da Anadolu,

il 52,74% ha votato a favore della riforma e il 47,26% contro.

Per la Turchia è l’ora della verità. Dopo settimane di campagna elettorale infuocata, dentro e fuori i suoi confini, oltre 55 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne. La grande scommessa di Erdogan, che in caso di vittoria potrebbe restare al potere fino al 2034, era giunta alla prova delle urne tra molte incertezze. Negli ultimi giorni, la tendenza si è rovesciata a favore del sì, dopo una partenza in sordina.

Hanno votato più di 1,3 milioni di turchi all’estero, con un’affluenza record per gli emigrati di oltre il 45%. In ogni caso il referendum non prevede un quorum, l’esito sarà deciso dalla maggioranza semplice dei votanti. Il presidente Erdogan ha votato in una scuola media di Istanbul.

E’ stata una giornata non priva di tensioni per la Turchia. A cominciare da una sparatoria, avvnuta stamani nel giardino di una scuola adibita a seggio in un villaggio curdo a 30 km da Diyarbakir. Tre le persone morte nello scontro a fuoco. Secondo Anadolu le cause sarebbero legate ad una faida familiare.

La polizia turca ha poi arrestato almeno 8 persone ricercate mentre si recavano al seggio. Si tratta di 5 sospetti ricercati per legami con il Pkk curdo e altri 3 affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Galen. Gli arresti sono avvenuti nelle province di Adana, Malatya e Trebisonda.