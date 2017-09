MOSCA – La candidata presidente anti-Putin in Russia? Secondo il quotidiano liberale Vedemosti potrebbe essere Ksenia Sobchak. Definita fino a qualche anno fa la “Paris Hilton russa”, Sobchak, 35 anni, ha un passato di prezzemolina tra reality show e tv e un presente da attivista politica. Come il padre, del resto: Anatoly Sobchak, defunto ex sindaco di San Pietroburgo e soprattutto mentore di Vladimir Putin.

Il quotidiano economico russo cita diverse fonti “vicine all’amministrazione presidenziale” e scrive che tra le cinque e le sette donne sono state individuate come potenziali sfidanti di Putin, che comunque con ampie probabilità verrà rieletto anche per il suo quarto mandato alle elezioni di marzo.

Tre delle possibili sfidanti sarebbero militanti di Russia Giusta, un partito nato nel 2006 come alternativa al partito di governo Russia Unita, ma la cui opposizione è molto moderata. Tra i nomi fatti dal quotidiano ci sono quelli di Irina Volinets, Natalia Velikaya e Irina Peteliaeva.

Ma il nome che fa più parlare è proprio quello di Ksenia Sobchak, diventata negli ultimi anni la portavoce dell’opposizione russa. La diretta interessata, però, smentisce con nettezza: “Non so chi parli di quel che sta succedendo nei corridoi del potere, ma io seguo il panorama politico da tempo e ho una sola diagnosi: i vostri politici oggi sono vergognosi, noiosi e detestabili”.

Probabilmente il nome della giovane attivista è stato fatto per mettere un po’ di pepe ad una corsa a senso unico che non pare riservare alcuna sorpresa, anche considerato che l’unico reale sfidante di Putin, Aleskej Navalnij, è stato reso innocuo grazie ad una condanna che gli impedisce di correre alle elezioni.

(Foto Instagram)