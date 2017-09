Ora, dopo la diffusione delle foto, analisti navali e media statunitensi si chiedono cosa abbia combinato il sommergibile Carter. Sempre Il Corriere elenca i possibili scenari:

“1) Lungo le coste della Corea del Nord: magari ha infiltrato uomini o “depositato” sensori per tenere d’occhio i movimenti delle forze di Kim in una fase delicata.

2) Azione di spionaggio nei confronti dei cinesi: è noto che l’Us Navy utilizza alcuni dei suoi mezzi più sofisticati in questo quadrante. Mosse che hanno spesso suscitato le proteste di Pechino.

3) Un lungo viaggio in chiave anti-terrorismo: in passato i Navy Seals sono sbarcati in paesi e regioni per colpire formazioni estremiste. Famose una serie di incursioni in Somalia contro i guerriglieri islamisti Shebaab.

4) Una missione nell’Artico (come suggerisce l’esperto Giuliano Ranieri), scacchiere dove è in corso una grande sfida con i russi. 5) Raccolta o dispiegamento di apparati per l’intelligence. Il “Carter” ha strumenti che gli permettono di “inserirsi” nei cavi di comunicazione sottomarini.

5) Ha neutralizzato un cargo che trasportava materiale “proibito”: chi ha subito la perdita del mercantile potrebbe non aver interesse a rivelarlo.

6) L’aver mostrato la bandiera pirata è anche un modo di mandare un messaggio agli avversari degli Usa in chiave di guerra psicologica: ognuno dei nemici si starà chiedendo se lo “squalo” abbia visitato le sue acque”.