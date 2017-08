WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il pacchetto di sanzioni alla Russia approvato dal Congresso a larga maggioranza, insieme a misure nei confronti dell’Iran e della Corea del Nord.

Una firma che arriva a pochi giorni dalla decisione di Mosca di espellere 755 diplomatici dalla Russia. Finisce così definitivamente la luna di miele fra Donald Trump e Vladimir Putin. Anche se secondo alcuni non è mai davvero cominciata. E’ stato un tentativo. Prove di dialogo insomma, arrivate ad un livello anche avanzato, primo faccia a faccia ad Amburgo incluso (più una chiacchierata supplementare a cena) ma frenate intanto dal Congresso a Washington che ha votato inequivocabilmente la ‘punizione’ ai russi per le presunte interferenze di Mosca nelle scorse elezioni americane.

Presunte perché il presidente Trump per primo sulla vicenda non si è ancora sentito di mettere la mano sul fuoco nonostante il parere unanime delle agenzie di intelligence negli Stati Uniti. Però fino allo scontro con il Congresso il presidente non è riuscito ad andare.

Così mentre la Casa Bianca spiega il ‘ritardo’ con le necessarie procedure e verifiche legali, è forse la lettura di Rex Tillerson la più chiara. Il segretario di Stato ha ammesso che né lui né il presidente sono soddisfatti del testo.

Il rapporto con la Russia, riconosce il capo della diplomazia americana, resta “sotto notevole pressione” ma non esclude affatto la collaborazione nella lotta all’Isis e nella ricerca della pace in Siria.

Si continua a trattare con Mosca, conferma il segretario Usa, annunciando che vedrà il suo omologo russo Serghei Lavrov nel fine settimana a Manila. Di sanzioni dovranno però pur parlare.