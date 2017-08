WASHINGTON – Cinquantasei generali americani in pensione, ammiragli e altri ufficiali di spicco hanno espresso la loro opposizione all’annuncio del presidente americano Donald Trump che le persone transgender non potranno servire nelle forze armate statunitensi, considerando il disagio e il costo medico che comporterebbero.

Il comandante della Guardia Costiera degli Stati Uniti, l’ammiraglio Paul Zukunft, ha offerto il sostegno ai transgender membri del corpo, scrive The Express Tribune. La lettera e i commenti costituiscono un’opposizione da parte dei militari in pensione o attivi, dopo che Trump su Twitter ha scritto che avrebbe proibito alle persone transgender di servire nei corpi militari “in qualsiasi funzione”, riprendendo un divieto caduto nel 2016.

L’annuncio di Trump ha fatto appello ad alcuni componenti della base politica conservatrice, ma ha scatenato enorme incertezza nel personale trangender in servizio attivo e di riserva, migliaia di persone.

Nella lettera aperta, i militari in pensione affermano che il divieto “causerebbe perturbazioni significative”, priverebbe i militari delle loro abilità o li costringerebbe a vivere nella menzogna. Hanno inoltre aggiunto che l’iniziativa “degraderà l’idoneità” anche più del “don’t ask don’t tell” attuato nel 1994 nel corso della presidenza Bill Clinton, la regola per la quale nessun militare deve dichiarare la propria omosessualità pena la radiazione.

“Gli americani patriottici transgender che servono e che vogliono servire non devono essere licenziati, privati della necessaria assistenza medica o costretti a compromettere la loro integrità o nascondere la loro identità”, hanno scritto i militari. Il divieto obbliga anche i soldati non transessuali a scegliere tra il segnalare i compagni o disobbedire alle regole, hanno aggiunto.

La lettera è stata rilasciata dal Palm Center, un think tank di politica. I firmatari hanno incluso il pensionato generale dei Marine John Allen, che precedentemente ha guidato le truppe statunitensi in Afghanistan, il maggiore generale maggiore dell’esercito in congedo Antonio Taguba, che ha indagato sugli abusi dei detenuti nella prigione di Abu Ghraib in Iraq.