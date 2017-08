SAN FRANCISCO – Gli Stati Uniti costringono alla chiusura il consolato russo di San Francisco, e impongono un ridimensionamento delle strutture diplomatiche di Mosca a Washington e New York. La decisione che inasprisce non poco i rapporti tra Stati Uniti e Russia costituisce una contro rappresaglia alla precedente cacciata di 755 diplomatici americani dal Cremlino.

Il dipartimento di Stato americano ha sua volta ordinato la chiusura di due complessi usati dai diplomatici russi a Washington e New York, “in spirito di parità”. E per giunta l’operazione dovrà concludersi entro domani 1 settembre: i russi hanno quindi 24 ore di tempo.

L’allontanamento degli americani era a sua volta una risposta all’espulsione tardiva di 35 diplomatici russi, decisa lo scorso dicembre dall’allora presidente Barack Obama, dopo le indiscrezioni sulle interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali.

Mosca all’epoca sostenne che con l’espulsione degli 007 americani il numero dei funzionari in servizio in entrambi i Paesi sarebbe stato uguale, ossia 455 in totale per russi e statunitensi. Oggi la nuova contromossa del dipartimento di Stato dopo la scadenza dell’ultimatum di Mosca.

“A Mosca studieranno attentamente le nuove misure annunciate dagli americani”, ha risposto tonante il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. Al suo omologo, il segretario di Stato Usa Rex Tillerson, Lavrov ha assicurato: “Reagiremo”. Il ministro russo ha quindi “ha espresso rammarico per l’escalation della tensione” tra Usa e Russia.