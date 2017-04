MOSCA – Un incontro durato circa due ore quello tra il segretario di Stato Usa Rex Tillerson e il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov. La Siria e Bashar al Assad i temi centrali di questo incontro non privo di tensioni. Tra Russia e Stati Uniti il clima è testo, soprattutto dopo il lancio dei missili americani sulla base siriana per l’attacco con armi chimiche. Rapporti che però potrebbero distendersi se la Russia riconoscesse che è arrivato il momento di far dimettere Assad e organizzare la sua rimozione in modo strutturato.

L’incontro inizia nel pomeriggio del 12 aprile, quando il segretario Tillerson senza tanti giri di parole ammette le tensioni e il clima da guerra fredda:

“Le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono ad un punto basso, caratterizzato da un basso livello di fiducia”.

Poi è il momento di discutere della Siria, dove gli Stati Uniti prendono una posizione chiara:

“Il regime siriano di Assad ha usato bombe al cloro e altre armi chimiche in oltre 50 occasioni. Bashar al Assad non può assolutamente governare la Siria, la sua rimozione dal potere deve avvenire in modo strutturato e organizzato. Abbiamo parlato del futuro ruolo di Bashar al Assad, sia che si tratti di partecipazione al processo politico o no è evidente che il regime di Assad sta arrivando alla sua fine. Ne sono colpevoli loro stessi con il loro comportamento”.

La distanza tra le due potenze sarebbe dunque superabile e lo stesso presidente Vladimir Putin ha mostrato la sua apertura ad un dialogo con Donald Trump, come ha dichiarato Lavrov:

“Il presidente russo Vladimir Putin è disponibile al ripristino del memorandum con la coalizione a guida americana per la prevenzione degli incidenti e sulla garanzia della sicurezza dei voli durante l’operazione in Siria, a patto che gli Usa si concentrino nella lotta all’Isis e agli altri gruppi terroristici”.

