WASHINGTON – Sean Spicer abbandona Donald Trump. Il portavoce del presidente degli Stati Uniti si è dimesso il 21 luglio e proprio dopo la nomina di Anthony Scaramucci a direttore della comunicazione della Casa Bianca. Non è chiaro al momento chi invece diventerà il portavoce, il ‘press secretary’, carica distinta da direttore della comunicazione e che rappresenta il volto della Casa Bianca ed è il tramite tra il presidente e i media. Spicer ricopriva entrambi i ruoli, anche se da tempo non teneva i briefing quotidiani nella sala stampa della Casa Bianca, affidati alla sua vice Sarah Huckabee Sanders.

Antonello Guerrera sul quotidiano Repubblica scrive che i motivi delle dimissioni di Spicer non sono chiari, ma secondo il New York Times la decisione sarebbe proprio la nomina di Scaramucci, con cui l’ormai ex portavoce non era in ottimi rapporti: