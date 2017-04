MOSCA – Le truppe russe si schierano al confine con la Corea del Nord. Questa la mossa del presidente Vladimir Putin dopo lo schieramento della nave americana voluto da Donald Trump come atto intimidatorio per il regime di Kim Jong-Un. Dopo che anche la Cina ha spostato i suoi uomini sul confine, la reazione della Russia non poteva farsi attendere.

Sono diversi i video che mostrano la mobilitazione delle truppe russe verso il confine con la Corea del Nord. Il Daily Mail scrive che il presidente Putin ha deciso di inviare l’esercito alla frontiera dopo che anche la Cina aveva inviato un battaglione di 150mila truppe.

Il cerchio si stringe intorno alla Corea del Nord e il timore di una guerra è sempre più alto. La tensione è molta e l’effetto sarebbe in primo luogo un esodo di rifugiati nordcoreani che prenderebbero d’assalto proprio i paesi confinanti, la Cina e la Russia.

(Video da YouTube)