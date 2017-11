HARARE – Robert Mugabe ha accettato di lasciare la presidenza dello Zimbabwe. Il presidente ha annunciato che nella tarda serata del 19 novembre avrebbe annunciato le sue dimissioni e altro non avrebbe potuto fare, dopo l’espulsione dal partito. Il colpo di scena è arrivato durante il discorso tanto atteso, quando Mugabe non ha fatto alcun riferimento alle dimissioni attese. Il presidente dello Zimbabwe si trova agli arresti domiciliari ed è stato isolato dal Comitato centrale del partito Zanu-PF, che ha anche espulso la moglie Grace e alcuni ministri.

Il partito avrebbe già scelto il suo successore: si tratta del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, al potere per 50 anni con Mugabe ma da quest’ultimo silurato nei giorni scorsi e per questo riparato all’estero. Mugabe è attualmente agli arresti domiciliari sotto il controllo dei militari, appoggiati dal partito e dalla popolazione, che hanno chiaramente espresso il loro dissenso di fronte all’ipotesi che il nuovo capo di stato dopo Mugabe potesse essere la moglie Grace.

Proprio la ex first lady infatti è stata espulsa dal partito, insieme ad alcuni ministri titolari dei dicasteri dell’Educazione, Jonathan Moyo, delle Finanze, Ignatious Chombo e degli Esteri, Walter Mzembi, il nipote di Mugabe Patrick Zhuwao, il ministro del governo locale Saviour Kasukuwere, e numerosi altri importanti sostenitori di Grace. Tutte le decisioni prese sono state accolte con grandi applausi e grida di giubilo dai circa 200 delegati presenti che alla fine, riferendosi a Robert Mugabe, hanno anche scandito più volte in coro “Se ne deve andare”.

L’espulsione e le dimissioni arrivano dopo una giornata di proteste al grido di “Mugabe vattene” da parte della popolazione dello Zimbabwe, che è scesa in piazza per chiedere la cacciata del presidente e dittatore il 18 novembre. I media hanno parlato di “decine di migliaia” di persone, ma l’impressione è che possa essere stato superato il milione, sebbene le stime siano difficili dato la manifestazione si è sviluppata in più punti della metropoli dell’Africa australe.

Il raduno era dichiaratamente appoggiato dai militari che stanno cercando di far dimettere Mugabe volontariamente per non violare la costituzione e mettersi quindi in attrito con i paesi vicini. Fra gli slogan più ricorrenti perché gridati, cantati, scritti su cartelli sono stati “Mugabe must go”, deve andarsene, e “No alla dinastia Mugabe”, con riferimento all’ormai fallito piano del 93enne presidente di piazzare la moglie Grace al potere dopo di lui, nonostante la sua ex-segretaria fosse stata politicamente insignificante fino a poco tempo fa. Tanto è l’odio covato per Mugabe, che i manifestanti hanno addirittura inneggiato ai militari e al loro capo, Constantino Chiwenga (“vai vai, nostro generale”) e hanno fatto sventolare bandiere ai soldati sui blindati.

La tv, quella di Stato fino a questa settimana mero megafono di regime, ha annunciato che il paese “è liberato”. In serata non erano ancora stati segnalati incidenti di rilievo, segno che i “provocatori” temuti dichiaratamente dall’esercito si sono tenuti nascosti. Sono state strappate immagini di Mugabe e staccati cartelli stradali col suo nome, ma la festosa iconoclastia non è degenerata in saccheggio né in assalto agli uffici presidenziali (davanti ai quali c’è stato un sit-in) o alla sua residenza privata, la lussuosa “Casa blu”.