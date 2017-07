Africa, popolazione raddoppiata entro il 2030. “La bomba a orologeria per l’Europa”

ROMA – Tra trent’anni la popolazione africana sarà raddoppiata, se il ritmo di natalità non rallenta. E per l’Europa questo sviluppo demografico potrebbe rivelarsi una “bomba”, secondo quanto scrive Raffaello Binelli sul Giornale.

I dati dicono che nella classifica mondiale dei Paesi che fanno più figli i primi quindici sono tutti africani: si va dai 7,6 figli per coppia del Niger, ai 6,5 della Somalia, fino ai 5,7 della Nigeria (decima in graduatoria). Di questo paso, tra trent’anni l’Africa avrà 2,5 miliardi di abitanti.

Solo che, sottolinea Binelli,

se accanto all’esplosione demografica non corrisponde una crescita economica e sociale, chi ne fa e ne farà sempre di più le conseguenze è il Vecchio Continente. Nessuno pretende di attuare politiche restrittive “cinesi”, con l’obbligo del figlio unico o simili regole aberranti. Però non si può fare finta di nulla rispetto ad una crescita esponenziale che, se non affrontata, potrebbe causare enormi problemi.