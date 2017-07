ROMA – Arba (Pordenone): l’azienda dove non si timbra il cartellino. Aboliti gli orari d’ufficio. Vicino Pordenone, nel paese di Arba, la Graphistudio confeziona album fotografici per i matrimoni, impiegando duecento dipendenti di cui la maggioranza donne: qui le scadenze vengono rispettate, le singole esistenze dei lavoratori funzionano meglio e sono più organizzate, i sindacati non esistono, gli affari vanno bene e le commesse aumentano.

Il segreto? Non si timbra il cartellino, non ci sono orari di ufficio che ingabbiano i dipendenti, non sirene di fine turno né tanto meno capi-reparto tirannici: a parte gli amministrativi che devono interfacciarsi con clienti e pubblica amministrazione, gli altri dipendenti si organizzano da soli. Scrivono su un foglio quante ore hanno fatto e finisce lì: l’unica cosa che conta è che gli obiettivi siano raggiunti, le scadenze rispettate, il lavoro ben fatto.

La bella storia raccontata da Valentina Avon su Repubblica non riguarda fortunati impiegati di avanguardistiche aziende hi-tech della Silicon Valley: qui si lavora “h**d”, anche se si tratta di una manifattura moderna attenta a cogliere ogni innovazione possibile.