Legge tortura “lega le mani alle forze dell’ordine., infamia del Pd, rischio di denunce strumentali”

ROMA – Legge tortura, le critiche:

1 Serve solo a legare le mani alle forze dell’ordine.

2 Davanti al rischio di denunce strumentali, le forze dell’ordine, per non rischiare di essere indagate per un reato talmente grave, potrebbero risparmiarsi sul lavoro.

3. La istigazione non raccolta, che il codice enale non punisce, in questa legge non si prescrive mai: “Da premio Pulitzer in negativo”.

Sara Menafra sul Messaggero di Roma riporta

La tortura in Italia ora è reato, ma la legge che lo stabilisce

non piace praticamente a nessuno e scontenta sia i sindacati di polizia sia le associazioni per i diritti umani.

Il centrodestra vede invece nelle norme approvate a Montecitorio un intento punitivo nei confronti delle forze dell’ordine cui, sostiene Alessandro Pagano della Lega, «legherà le mani». Giorgia Meloni, di Fdi rincara la dose: «È un’infamia voluta dal Pd per criminalizzare le forze dell’ordine». Contrari i sindacati di polizia più duri, mentre il Cocer dei Carabinieri parla di un «giusto contributo possibile».