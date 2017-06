M5s “accantona” Virginia Raggi in vista dei ballottaggi. E’ la linea di Davide Casaleggio

ROMA – Il Movimento 5 stelle mette per un attimo da parte Roma e, soprattutto, Virginia Raggi, e si concentra sul resto del Paese. Mentre sulla sindaca capitolina si consuma anche uno scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

La linea M5s, scrive Stefania Piras sul Messaggero, arriva da Milano, dove Davide Casaleggio sventola la bandiera della legalità accompagnandosi ai magistrati Pier Camillo Davigo e Gherardo Colombo, che proprio martedì 21 giugno hanno partecipato ad una iniziativa in Calabria organizzata dal senatore pentastellato Nicola Morra.

A cercare di distogliere l’attenzione da Roma, scrive il Messaggero, anche Beppe Grillo, che, sempre il 21 giugno, sul suo blog ha fatto riapparire dopo un lungo oblio il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro.

La relazione consegnata ai vertici è questa, scrive il Messaggero:

“I risultati ancora non sono evidenti, è vero, bisogna aggiungere che i dirigenti in Campidoglio spesso non remano dalla nostra parte ma al netto di ciò ha ragione Luigi Di Maio: ora si devono cominciare a vedere segnali forti di cambiamento”. Beppe Grillo tende una mano paterna, ha espletato la sua telefonata benevola, ha ospitato la conferenza stampa di Raggi sul suo blog, dice che Roma rinasce concedendo quel tanto di rarefazione a una comunicazione che soprattutto sotto i ballottaggi regalava parole più scoppiettanti. Davide Casaleggio è più intransigente, invece, e mantiene aperte tutte le ipotesi, anche quella del voto online. La rete è, nei ragionamenti a freddo che si fanno a Milano, il vero strumento di intelligenza collettiva che può far capire se a Roma il Movimento è fit o unfit.

Questa volta i panni dell’ortodosso li veste Luigi Di Maio, in piena sintonia con Davide Casaleggio:

“Nei comuni amministrati dall’M5S – racconta Di Maio – si riduce sempre il debito pubblico, i nostri sindaci riducono le tasse, soprattutto quella sui rifiuti, eliminando i carrozzoni politici, e istituiscono un reddito di cittadinanza comunale per chi perde il posto di lavoro”.

A Guidonia, in vista del ballottaggio che vedrà in campo il pentastellato Michel Barbet, Di Maio non nomina Raggi, e non la nomina nemmeno Roberto Fico. E da Guidonia Grillostila l’agenda politica del cambio di rotta del movimento. Prosegue Piras sul quotidiano romano: