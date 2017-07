Michele Santoro fa flop: crollo di ascolti per il format M

ROMA – Michele Santoro fa flop: la seconda ed ultima puntata di M, il format sperimentale dedicato alla figura di Adolf Hitler andato in onda giovedì 29 giugno in prima serata, è stata vista solo da 715mila spettatori, con un ascolto medio del 3,58%, assai meno del 6,47% medio di Rai2, sottolinea Andrea Montanari su Italia Oggi.

M ha fatto peggio anche di Rete4, che con Training Day, film del 2001, ha raccolto il 4,78%), e di Italia1 (il telefilm Chicago Fire ha raggranellato il 5,1%) e addirittura con Rai3, che con il film Wiplash ha ottenuto il 4,76%.

Un crollo anche rispetto alla prima puntata, andata in onda giovedì 22 giugno, quando Santoro aveva fiorato il milione di telespettatori (941 mila) per uno share del 4,8%. Scrive Montanari su Italia Oggi:

E pensare che un tempo non lontano lo chiamavano Sant’Oro. Perché quando Michele (Santoro, of course) appariva in tv (Samarcanda, Sciuscià, Annozero) erano ascolti boom, fans in delirio, stampa tutta dalla sua parte e politici tremanti per le sue esternazioni. Al punto che qualcuno pensò addirittura a un suo partito o movimento popolare.