ROMA – Su 8mila Comuni italiani in 5500 hanno chiuso le porte ai migranti. Da Pordenone a Civitavecchia i cittadini e le amministrazioni si ribellano all’accoglienza e dicono no all’ospitare profughi, col risultato che l’emergenza ricada solo su 2500 Comuni. La situazione diventa dunque complicata e delicata, con la quota di ripartizione dei profughi che sale da 2.5 a 3 ogni 1000 abitanti e l’associazione dei sindaci Anci che chiede al Viminale di intervenire e di sollecitare l’Unione europea.

Grazia Longo su La Stampa rilancia l’appello di Matteo Biffoni, delegato immigrazione Anci e sindaco di Prato, che chiede al Viminale di rispettare le regole:

“Ci rendiamo conto delle difficoltà, ma il Viminale deve rispettare le regole altrimenti la situazione diventa esplosiva. Occorre affidarsi l’un l’altro e se salta l’impianto diventa difficile andare avanti. Fondamentale poi è che il governo prosegua la sfida verso l’Unione europea. La sua assenza è una vergogna incredibile e il nostro Paese deve continuare a insistere per ottenere un aiuto concreto”. Dal Viminale, intanto, ribadiscono la necessità di «un’accoglienza diffusa», mentre non c’è nessuna apertura all’ipotesi di dichiarare lo «stato d’emergenza». Prioritario invece il controllo delle frontiere in Libia. Il ministro dell’Interno Marco Minniti ne discuterà, lunedì prossimo a Tunisi, con rappresentanti dei governi di Francia, Germania, Svizzera e Austria, alla presenza del presidente libico riconosciuto dall’Onu Al-Sarraj e delegati di Ciad e Niger”.

Intanto però la tensione sale sempre più nei Comuni. A Pordenone, scrive Lorenzo Padovan, ci sono oltre 400 migranti contro i 125 previsti dal ministero e così è scattata una lite tra Comune e Croce Rossa che ha aperto un ricovero di emergenza:

“Un flusso straordinario che ha portato qualche settimana fa l’amministrazione cittadina a promuovere la «Marcia dei doveri» – cui hanno partecipato centinaia di persone -, nella quale si evidenziava ai profughi che, assieme ai diritti verso chi ad esempio richiede asilo, esistono impegni e responsabilità precise nei confronti della comunità locale che li accoglie. Per cercare di fornire una risposta all’emergenza, la Croce Rossa ha deciso di aprire un ricovero: 24 posti letto e una cinquantina di pasti al giorno. Un’iniziativa privatistica che esula dall’azione coordinata dalla Prefettura. «Una decisione che noi contrasteremo con ogni strumento – ha assicurato il sindaco Alessandro Ciriani (Fratelli d’Italia) -: com’è possibile che in una città che ha già oltrepassato il limite della saturazione si agisca autonomamente e si affitti un locale in pieno centro e di fronte ad un parco per bambini? Chi lo controllerà? Non possiamo legittimare chi agisce fuori dai canoni istituzionali. Si apra altrove, nei tanti comuni che non hanno un solo migrante»”.

Anche a Civitavecchia i cittadini sono contrari allo sbarco, prosegue la Longo:

“È stato sufficiente che circolasse l’ipotesi di uno hotspot al molo 28 – possibilità smentita dal Viminale – per scatenare una levata di scudi trasversale. Dal sindaco agli albergatori è partito un «no» secco alla realizzazione di una struttura provvisoria di prima accoglienza per le procedure di identificazione. La levata di scudi si è registrata dopo il sopralluogo effettuato venerdì scorso da prefettura, questura e Protezione civile alla presenza del primo cittadino grillino Antonio Cozzolino. Immediata la sua reazione: «Civitavecchia non è nelle condizioni di diventare un hotspot e se il ministero dell’Interno continuerà con decisione su questa pericolosa strada, dovremo affrontare un’emergenza difficile, se non impossibile, da gestire»”.

E la situazione non migliora in Sardegna, spiega Nicola Pinna, dove i centri sono quasi tutti pieni e sono stati riaperti due carceri per l’accoglienza: