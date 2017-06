ROMA – Pensioni. Perché Papa Francesco sbaglia sulla staffetta anziani-giovani. Da La Stampa. Se è Papa Francesco a parlare di staffetta generazionale e pensioni d’oro, miopia ed egoismo dei pensionati attaccati ai diritti acquisiti, è chiaro che non basti una argomentazione solo tecnica e fredda come un prospetto attuariale per confutarne senso e validità delle sue parole. Ma, a dispetto dell’autorevolezza della figura papale e dell’indubbia capacità di entrare in sintonia non solo con il popolo della Chiesa, è possibile che il Santo Padre miri al bersaglio sbagliato ed è utile una riflessione che lo dimostri.

Alberto Mingardi ha voluto esaminare la seguente affermazione di Francesco mettendola alla prova dei fatti: per Francesco è una società miope “quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti”.

L’idea parrebbe verosimile, ma in realtà sbagliata: i posti di lavoro non sono un numero fisso, una torta da spartire fra anziani e meno anziani. Crescono se aumenta la produttività e se si intensifica l’attività economica. Quando l’ipotesi di una «staffetta intergenerazionale» circolava ai tempi del governo Letta, Boeri e Galasso verificarono che non c’è correlazione fra tasso di attività delle persone da 55 a 64 anni di età e disoccupazione giovanile. (Alberto Mingardi, La Stampa)

Non esiste dunque un nesso causale significativo che suffraghi il convincimento del Papa.