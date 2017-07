Piero Marrazzo, spuntano 6 cd con intercettazioni dei carabinieri accusati del ricatto

ROMA – Spuntano sei cd con intercettazioni dimenticate nel caso che, nel 2009, coinvolse l’allora presidente della regione Lazio Piero Marrazzo, che sarebbe stato ricattato da dei carabinieri per delle foto in cui era in compagnia di una trans, José Alexander Vidal Silva, detta Natalì.

Si tratta, spiega Adelaide Pierucci sul Messaggero, di millequattrocento intercettazioni dimenticate che sarebbero state recuperate dalla Procura in una cassaforte di palazzo di giustizia. Cd trovati per caso nell’ufficio dell’ex procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, titolare dell’inchiesta sullo scandalo che aveva portato alle dimissioni del governatore, e che, scrive il quotidiano romano, non avrebbe mai parlato a nessuno degli atti rimasti in suo possesso.

Eppure si tratta, spiega il Messaggero, di

intercettazioni che ricostruiscono lo snodo principale del caso, scoppiato dopo che la Dda di Firenze aveva ricevuto la segnalazione dal Ros di Livorno su un gruppo di carabinieri che a Roma avrebbero avuto contatti sospetti con pusher. Le difese dei quattro carabinieri sotto accusa ora puntano ad ascoltare quel fiume di telefonate. «Valuteremo il contenuto delle intercettazioni di cui conoscevamo l’esistenza ma non i contenuti», ha detto l’avvocato Manlio Pennino, che assiste uno dei carabinieri. «Per chiedere la trascrizione delle intercettazioni che riterremo utili alla difesa dovremmo prima ascoltarle». Se ne riparlerà alla prossima udienza, fissata per settembre.

I cd sarebbero sfuggiti agli inquirenti perché inutili a sostenere la tesi dell’accusa. Ma potrebbero aiutare, invece, la difesa.