ROMA – I 669 dipendenti della Multi Servizi, società che lavora per Roma Capitale, rischiano il licenziamento. Il sindaco di Roma Virginia Raggi, che in campagna elettorale aveva parlato di salvataggio della società controllata, ora ha indetto una gara d’appalto alla scadenza il 31 luglio dell’affidamento della pulizia di mezzi e stazioni Atac. Intanto i sindacati sono sul piede di guerra e hanno annunciato uno sciopero per il 4 luglio, mentre Claudio De Francesco, segretario della Faisa Confail, chiede alla Raggi, eletta col Movimento 5 stelle, di intervenire per fermare l’operazione.

Lorenzo De Cicco e Mauro Evangelisti sul quotidiano Il Messaggero scrivono che anche la Multi servizi è finita tra le società romane da riorganizzare e così l’azienda ha avviato la procedura di mobilità per 669 dipendenti:

“Nella lettera inviata dall’amministratore delegato Rossana Trenti l’oggetto lascia pochi margini di equivoco: «Avvio procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale a seguito della scadenza dell’affidamento per i servizi di pulizia, supporto al servizio, manutenzione ordinaria presso i comparti superficie, metro-ferroviario e uffici». Più nel dettaglio: la lettera spiega che l’appalto per la pulizia dei mezzi e delle stazioni dell’Atac scadrà il 31 luglio, ma che non sono arrivate comunicazioni su chi ha vinto la nuova gara e se la società subentrante applica il contratto nazionale sui servizi di pulizia in modo da potere attivare il passaggio di personale come previsto dalla legge. Il personale in esubero, secondo Roma Multiservizi, non è ricollocabile all’interno della struttura aziendale, anche alla luce del fatto che è già stato perso il subappalto per la pulizia delle scuole statali. «Non si può ricorrere alla cassa integrazione – si legge ancora nella lettera – né ad ammortizzatori sociali mancando l’indispensabile condizione di transitorietà dell’esubero di personale». In Campidoglio però sono convinti che chi si è aggiudicato i quattro lotti del nuovo appalto potrà assorbire i dipendenti ora licenziati. «Pensare che la giunta Raggi ha dato lo lo scorso anno alla Multiservii l’appalto dei servizi di pulizia Atac senza gara e senza ribasso»”.

Dopo le dure proteste dei lavoratori a rischi licenziamento, il presidente del Consiglio Comunale Marcello De Vito ha disposto alcuni provvedimenti di Daspo nei confronti di chi protestava: