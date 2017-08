OLBIA – Ha trascinato la moglie in carrozzina per ben 3 chilometri e con 40 gradi per portarla alla spiaggia più bella. La storia di questa coppia di anziani raccontata su Facebook dal blogger Enrico Galletti e la foto da lui scattata scaldano il cuore. Una foto che racconta una bellissima e solida storia d’amore.

Il Corriere della Sera scrive che la storia di questa coppia tenerissima arriva da una spiaggia di Santa Teresa Gallura, in Sardegna. Lei probabilmente è paralizzato, e si sposta in carrozzina, mentre lui sotto il sole cocente e sudato la trascina nella sabbia: