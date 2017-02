Una fiamma per la Libertà al Grande Oriente d’Italia il 17 febbraio

ROMA – “Una fiamma per la Libertà“. Per non dimenticare le tante vittime innocenti del passato e per difendere con forza il diritto ad esercitare il libero pensiero. È il titolo dell’incontro che venerdì 17 febbraio, nel giorno in cui viene ricordato il frate e filosofo nolano Giordano Bruno, arso vivo nella piazza romana di Campo de’ Fiori e condannato dalla Chiesa quale eretico, il Grande Oriente d’Italia ha organizzato nella sede nazionale di Villa Il Vascello al Gianicolo.

All’evento aperto a tutti e il cui inizio è previsto alle ore 11, parteciperanno politici, esponenti di associazioni laiche, giornalisti. Si tratta di un appuntamento importante per ribadire quanto sia necessario difendere la Libertà e battersi ancora oggi contro coloro che vogliono alimentare altri roghi nella Società.