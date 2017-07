ROMA – Gli spermatozoi tra gli occidentali sono diminuiti del 60% in 40 anni e ora gli scienziati lanciano l’allarme per la salute degli uomini e soprattutto per la capacità di riproduzione della specie umana. Gli scienziati hanno preso in esame 7500 studi eseguiti in tutto il mondo tra il 1973 e il 2011 che evidenziano una diminuzione della concentrazione di spermatozoi nel liquido seminale tra gli uomini del Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda.

A rilanciare l’allarme, che in realtà divide la comunità scientifico-medica, è il sito dell’Huffington Post che riporta il risultato dello studio condotto dall’Università Ebrea di Gerusalemme: