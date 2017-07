LONDRA – Grazie ad una nuova ricerca, è stata scoperta un nuovo “farmaco ninja”, in grado di prevenire il morbo di Alzheimer distruggendo le cellule dannose nel cervello. Alcuni esperimenti, evidenziano come il trattamento messo a punto dal laboratorio ProMIS riesca a fermare il processo che u****e le cellule nel cervello dei pazienti affetti da demenza, proteggendo, al tempo stesso, dalla memoria a breve termine.

Al contrario di altre cure per l’Alzheimer, la medicina, conosciuta come PMN310, non ha effetti collaterali: qualora dovesse avere successo nelle prove future, potrà essere disponibile dal 2025. Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, che affligge circa 5,5 milioni di persone solo negli Usa e 850.000 nel Regno Unito.

Il trattamento, sviluppato dal laboratorio ProMIS, con sede a Toronto, neutralizza le cellule maligne del cervello, che in seguito viene sottoposto ad una vera e propria “pulizia”. Gene Williams, ricercatrice della ProMIS, spiega al Daily Mail: