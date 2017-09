ROMA – Pensi di essere a rischio Alzheimer? Un videogioco ti aiuterà a capirlo e a diagnosticarlo in tempo. Si chiama “Sea hero Quest VR”, una versione in realtà virtuale del noto videogame trasformata in strumento scientifico, scaricabile anche su smartphone e tablet.

Il gioco aiuta a misurare il declino cognitivo: in entrambe le versioni, chiede di eseguire una serie di missioni basate sul senso dell’orientamento e sull’abilità di muoversi nello spazio, capacità che generalmente sono tra le prime ad essere intaccate dalla demenza.

La prima versione è stata scaricata da oltre tre milioni di giocatori, e i dati raccolti sono serviti per diverse pubblicazioni. Nella versione Vr per giocare serve la cuffia per la realtà virtuale, mentre nell’altra basta lo smartphone. “Ora vogliamo costruire un database ancora più approfondito – spiega Max Scott-Glade, uno degli sviluppatori, alla Bbc – nella nuova versione possiamo raccogliere 15 volte più dati perché siamo in grado di separare l’informazione su dove va lo sguardo e dove effettivamente si muove la barca virtuale”.

Il progetto, finanziato da Deutsche Telekom, ha già permesso di capire che l’abilità di navigare diminuisce naturalmente dopo l’adolescenza. “Quello che vogliamo fare – afferma David Reynolds di Alzheimer Research UK – è identificare le persone con demenza con 10-15 anni di anticipo di quanto non facciamo oggi. Un gioco come questo, e una migliore comprensione di come navighiamo, può aiutarci molto”.