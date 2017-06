Aspirina negli over 75 può causare emorragie interne

LONDRA – La aspirina può aiutare a prevenire l’infarto e i coaguli di sangue, ma se viene assunta costantemente aumenta il rischio di emorragia interna, soprattutto nelle persone di una certa età. E’ quanto rivela uno studio dell’Università di Oxford.

Sono sempre più numerosi gli anziani che assumono quotidianamente un‘aspirina a scopo preventivo: questo farmaco, infatti, aiuta a diluire il sangue, prevenendo emboli e ostruzioni.

I ricercatori britannici hanno però scoperto che la aspirina, assunta costantemente, può causare emorragie interne negli over 75. Gli studiosi hanno infatti osservato che nelle persone di questa età il rischio di emorragie mortali è dieci volte più alto che nei pazienti giovani. E la severità delle emorragie e la mortalità aumentano con l’aumentare dell’età.

Secondo i ricercatori, gli over 75 che assumono aspirina dovrebbero prendere anche un farmaco che riduca il rischio di sanguinamenti. In caso contrario devono discutere con il proprio medico se i benefici siano effettivamente maggiori dei rischi.

I ricercatori britannici hanno studiato oltre tremila pazienti che in passato avevano avuto un infarto e che stavano assumendo farmaci anticoagulanti, per lo più aspirina. Metà dei pazienti aveva più di 75 anni. Durante il periodo di studio 314 pazienti sono stati ricoverati in ospedale per emorragia interna. La ricerca, in altre parole, dimostra che l’aspirina previene davvero gli attacchi cardiaci ma allo stesso tempo aumenta il rischio di emorragia.