Aspirina ritirata dalle farmacie: alcuni lotti hanno un colore strano

ROMA – Aspirina ritirata dal mercato: l’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro di alcuni lotti dalle farmacie dello storico farmaco prodotto dalla Bayer. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della “comunicazione della ditta concernente la possibile presenza di agglomerati e/o colore anomalo in alcune confezioni”. Già qualche giorno fa in Spagna l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aveva pubblicato una nota informativa per il ritiro precauzionale dal commercio di 13 lotti difettosi di Aspirina C, sia in formato granulato che granulato effervescente per possibilità di alterazione dell’aspetto fisico del prodotto e di una sua potenziale degradazione prematura.

I lotti interessati sono:

004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1BKK feb-18;

004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1AGN gen-18;

004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1BL5 gen-18;

004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1CPS lug-18;

04763544 Aspirina 500 mg granulato x 20 bustine BTT185R gen-18;

004601023 ALKA EFFER 20 compresse BTAHTUO mar-19;

004601023ALKA EFFER 20 compresse BTAHELO mag-19 delle specialità medicinali ASPIRINA e ALKA EFFER della ditta Bayer Spa.

La casa farmaceutica Bayer ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.