ROMA – Ritirato dalle farmacie l’Atorvastatina della Pfizer: è il farmaco che abbassa il colesterolo. Lo ha stabilito l’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha disposto il ritiro della specialità. Nello specifico, si tratta delle confezioni del lotto n. T30141, con scadenza 31 gennaio 2020 di Atorvastatina 20 mg (30 compresse) Atorvastatina PF*30CPRRIV20MG – AIC 041443437. Chi ha acquistato una o più confezioni è pregato di riconsegnarle in farmacia

Il medicinale, spiega l’Aifa, è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in soggetti adulti, adolescenti e bambini di età uguale o superiore ai 10 anni affetti da ipercolesterolemia primaria, incluse ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia combinata (mista) (corrispondente ai Tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson), quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata. Atorvastatina Pfizer è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo LDL in soggetti adulti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Il provvedimento, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della notifica di allerta da parte dell’agenzia tedesca e della ditta concernente fuori specifica per i parametri TAMC e TYMC, riscontrato durante il test di stabilità di un lotto al tempo zero. La Pfizer Italia Srl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.