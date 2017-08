LODI – Allarme aviaria in provincia di Lodi: per questo oltre 20mila tra fagiani, pernici e anatre sono state abbattute in un allevamento di Zelo Buon Persico in cui era stato rilevato il virus della influenza.

Il focolaio di influenza aviaria, del sottotipo H5N8 è stato individuato in un allevamento di selvaggina da ripopolamento che ospita 21 mila fagiani, duemila pernici e 400 anatre germanate. Dopo la segnalazione all’Ats della morte di alcuni esemplari. La conferma della positività è arrivata dal Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria e oggi sono cominciate le operazioni di abbattimento di tutti i capi.

Si tratta della trentunesima allerta dall’inizio dell’anno per influenza aviaria ad alta patogenicità in Italia ma del primo caso in provincia di Lodi. Solo il 5 agosto scorso, nella vicina provincia di Pavia, era risultato infetto un’allevamento di 965 oche da carne. Martedì e ieri in Veneto sono scattate altre due allerte.