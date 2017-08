TORONTO – Il cibo geneticamente modificato arriva in tavola. Venduti in Canada i primi salmoni Ogm. È accaduto a 25 anni dai primi esperimenti per far accelerare la crescita dei salmoni. È la prima volta che un animale geneticamente modificato destinato alla tavola è stato venduto sul mercato. L’azienda statunitense AquaBounty Technologies ha venduto il primo lotto commerciale di 4,5 tonnellate al prezzo di 11,70 dollari al chilogrammo, ha detto Ron Stotish, direttore generale della società, che però non ha rivelato chi l’ha acquistato.

Il pesce, una varietà di salmone atlantico (Salmo salar), è stato progettato per crescere più velocemente rispetto a quello selvatico e raggiungere la dimensione giusta per il mercato in circa la metà del tempo, cioè in circa 18 mesi. Il risultato è stato possibile aggiungendo nel Dna del pesce i geni del salmone di Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) che producono un ormone della crescita e i geni di una sorta di pesce gatto chiamato Zoarces americanus. Le modifiche genetiche consentono al salmone di produrre livelli costanti dell’ormone della crescita. L’azienda AquaBounty ha avviato le ricerche per ottenere salmone geneticamente modificato negli anni ’90, ma dopo aver ottenuto i primi salmoni transgenici ha dovuto aspettare molto per metterli sul mercato: la vendita infatti arriva dopo una lunga battaglia sia per farla approvare dai sistemi regolatori sia per farla accettare dai consumatori.

Come ricorda La Stampa,