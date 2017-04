Fitness, 10mila passi al giorno non bastano. Per la salute ci vogliono 11 km

GLASGOW – Diecimila passi al giorno non bastano più: per togliersi il medico di torno ne servono almeno 5 mila in più. Lo rivela uno studio dell‘Università di Warwick pubblicato sul Journal of Obesity, secondo il quale la camminata della salute deve essere di circa 11 chilometri. Solo così si potranno effettivamente scongiurare infarti e diabete.

Il nuovo numero magico è il frutto delle osservazioni condotte su un gruppo di impiegati delle poste di Glasgow, in Scozia. Il team di ricercatori ne ha selezionati 111 tra i 40 e i 60 anni. Una parte di essi lavora negli uffici, l’altra come postini. Gli scienziati hanno misurato l’indice di massa corporea, il girovita, il livello di zuccheri nel sangue e il colesterolo di ogni partecipante.

A ognuno è stato assegnato un dispositivo, per tracciarne i movimenti. Il contapassi ha evidenziato la drammatica disparità: gli impiegati condannati alla scrivania, avevano un più alto indice di massa corporea, di colesterolo e di glicemia. Per ogni ora in più, oltre le 5 di sedentarietà coatta, si aggiungeva lo 0,2% in più di rischio di sviluppare una malattia cardiaca. Al contrario, i postini che notoriamente macinano decine di km consegnando la corrispondenza porta a porta, vantavano parametri più salutari. Il rischio cardiaco era quasi pari a zero.

Lo stesso William Tigbe, a capo del team di ricerca, ha evidenziato: “Le nostre conclusioni implicano che ci sono delle buone ragioni per alzarsi dalla scrivania e muoversi, anche di più di quanto molti di noi stiano già facendo”. Toccherà aggiornare le app per il fitness e tarare l’obiettivo sui 15mila passi.