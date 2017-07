LONDRA – Solo 15 minuti al giorno per rimanere in forma: Nadya Fairweather rivela il segreto per mantenere le anche elastiche, un problema diffuso con l’avanzare dell’età e la nutrizionista Shona Wilkinson, suggerisce l’alimentazione corretta.

Il Daily Mail dà la spiegazione del semplice esercizio di stretching:

Sdraiarsi sulla schiena, ginocchia piegate. Accavallare il piede sinistro sul ginocchio destro. Se avvertite lo sforzo, trattenete la gamba finché non sentite che è più flessibile, poi ripetete l’esercizio anche dall’altro lato.

In seguito, sedetevi con la schiena dritta e poggiate le piante dei piedi unite, le gambe piegate, in modo che somiglino alle ali di farfalle. Inginocchiatevi sul pavimento, con le gambe divaricate il più possibile, così da aumentare la flessibilità delle anche. Ma non solo esercizio fisico, anche l’alimentazione è importante, afferma la nutrizionista Shona Wilkinson.

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale il calcio per le ossa ma a contenerlo non sono solo i prodotti lattiero-caseari, altre importanti fonti includono il cavolo e il broccolo”. “Anche la vitamina D è vitale per mantenere sane le ossa: aiuta il corpo ad assorbire il calcio presente nel cibo. Una scatola di sardine, ad esempio, fornisce circa il 70% del fabbisogno quotidiano di vitamina D”. “Il pasto perfetto per assicurarsi ossa in buona salute? Sardine con broccoli su un letto di riso integrale”, il consiglio della nutrizionista.

