ROMA – A volte scambiare un fungo per un altro può essere letale. In Italia infatti, come nel resto d’Europa, sono diffuse specie tossiche di funghi, molto dannose, alcune anche letali, che vengono confuse con funghi commestibili a causa della loro somiglianza. Il porcino viene scambiato con il boleto felleo (Tylopilus felleus), che è un fungo non commestibile per via del suo sapore amaro e considerato tossico per il tratto gastrointestinale, i Prataioli (Agaricus spp.) ed il Verdone (Russula virescens) con l’Amanita falloide, le cui tossine colpiscono il fegato, gli Ombrelloni con il Chlorophillum brunneum (= Machrolepiota rachodes), tossico per il tratto gastrointestinale.

A questi si aggiunge il Cortinarius orellanoides (tossico mortale), il cui principio attivo orellanina ha nei reni il suo organo bersaglio. Lo affermano gli esperti dell’Ispettorato micologico del Comprensorio Sanitario di Bolzano dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Felice Sansonetti e Sergio Lapegna che ieri, 11 agosto, nella sede di Bressanone hanno fornito una consulenza micologica riservata ai media, in cui sono stati mostrati i funghi commestibili e quelli simili, ma tossici.

Tiziana Buono per Salto di Bolzano, ha raccolto il parere dell’esperto Felice Sansonetti: