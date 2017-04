Il segreto per bere un tè perfetto? “Tazza nel microonde per 30 secondi”

LONDRA – Il tè è una bevanda che si ritiene migliori il benessere mentale, combatta le malattie cardiache e utile a prevenire demenza. I sorprendenti benefici per la salute sono dovuti ai composti bioattivi presenti nelle foglie di tè, come catechine, teaflavine, tearubigine e L-teanina.

Mentre l’annosa questione su ciò che rende perfetta la tazza di tè sarà sempre oggetto di discussione, la ricerca sostiene che gli elementi siano utilizzati al meglio quando la bevanda viene tenuta a lungo in infusione. Far bollire l’acqua per due o tre minuti, sconsigliato dalla maggior parte dei produttori, fa sì che si estraggano solo il 10% delle proprietà benefiche del tè, secondo Quan Vong, ricercatore all’University of Newcastle.

Come scrive il Daily Mail, per ottenere il meglio, secondo Vuong, oltre alla lunga effusione, il tè andrebbe messo nel microonde per 30 secondi a 80° C. Generalmente si afferma che lo zucchero non dovrebbe essere aggiunto alla bevanda ma è meno chiaro se il latte messo nel tè, abbia dei benefici sulla salute. Alcune ricerche tuttavia sostengono che il latte provochi problemi sull’assorbimento di composti bioattivi del tè, “neutralizza gli effetti positivi sulla funzione vascolare”, osserva uno studio del 2007, anche se un altro studio del 2012, della Deakin University, disattende l’affermazione.

Vuong, che ha studiato a fondo la scienza che c’è dietro la preparazione del tè, ha richiamato l’attenzione dei giornali internazionali con la sua “soluzione” al microonde. Sostiene che le scariche elettriche “attivano i composti bioattivi del tè, molti simile a quando si fa bollire la bevanda per 20 minuti”. Il metodo è stato testato sul tè verde e nero, ma potrebbe essere valido per tutti i tipi di foglie della popolare bevanda. Vuong, infine, affinché si avvertano i reali benefici, raccomanda di bere tre tazze di tè al giorno.