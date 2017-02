L’allarme della dietista: “Le crosticine bruciacchiate della pizza fanno male”

ROMA – Le crosticine bruciacchiate su patatine fritte, pizza, pane o biscotti fanno male. A dirlo è la dietista esperta in nutrizione culinaria, Chiara Magni che, intervistata dal Messaggero, spiega:

“Per un uomo adulto che pesa 60 chilogrammi la dose ‘innocua’ giornaliera potrebbe essere contenuta in 3 grammi di patatine fritte o al forno. Considerando che la dose innocua dipende dal peso corporeo è facile intuire come i bambini rappresentino la fascia d’età più a rischio. L’Efsa dichiara che non si può definire una dose ‘sicura’ ma una dose con effetto ‘trascurabile’ pari a 0,17 mg per chilo di peso corporeo al giorno”.