PESARO – Ricoverata in ospedale per la malaria. Ma non è stata in uno dei Paesi a rischio. E’ un mistero il caso di una donna di Pesaro che nei giorni scorsi è andata al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore accusando mal di testa e febbre altissima.

La donna è stata subito trasferita al reparto di Malattie infettive di Muraglia per essere sottoposta agli esami del caso, e le è stata diagnostica una forma di malaria atipica, dal momento che la donna ha raccontato ai medici di non essere andata nei Paesi a rischio, come molti Paesi africani o asiatici, dove questa malattia è endemica.

La donna, racconta Simona Spagnoli sul Resto del Carlino, è stata subito sottoposta alle terapie antibiotiche necessarie, che hanno avuto gli effetti sperati, ed è stata dimessa. Le sue condizioni sono buone, e comunque la malattia non è contagiosa.

Alcuni campioni di sangue della paziente sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per essere analizzati. Si deve capire se si tratti di un caso di cosiddetta “malaria da aeroporto”, spiega il Resto del Carlino: