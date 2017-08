ROMA – Se siete convinti che il vostro ginocchio malandato sia più dolorante con l’arrivo della pioggia, o la caviglia mai guarita da una brutta distorsione possa predirle, vi sbagliate. Un nuovo studio ha dimostrato che la pioggia non peggiora i dolori, anzi migliora la sintomatologia dolorosa in coloro che soffrono di artrite e reumatismi. Crolla così un mito della meteopatia, ovvero l’associazione tra dolori fisici e cambiamento del meteo.

Il sito del Sole 24 Ore scrive che lo studio condotto dalla UW Medicine di Seattle e dalla Harvard University, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Plos One, spiega che in realtà la pioggia non causa l’aumento dei dolori, cosa che invece avviene con l’aumento delle temperature: